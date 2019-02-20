الأعرجي يكشف سبب انسحابه من التيار الصدري

2019/02/20 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأربعاء، سبب انسحابه من التيار الصدري، فيما أكد قادة الشيعة في تحالفي البناء والإصلاح أهدروا حقوق الشيعة.

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