مصدر لـ “ناس”: زعيم الوطنية متمسك بالجربا للدفاع.. وعبدالمهدي يتجنب زعل علاوي

2019/02/20 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من محمد الحكمت كشف مصدر مقرب من ائتلاف الوطنية، الاربعاء، أن زعيم الائتلاف اياد علاوي، ما زال متمسكاً بمرشحه فيصل فنر الجرباً لمنصب وزير الدفاع، رغم الاتهامات بشأن المساءلة والعدالة، فيما أشار إلى أن هشام الدراجي رشح نفسه الكترونياً.وقال المصدر لـ”ناس”، اليوم (20 شباط 2019)، إن “زعيم ائتلاف الوطنية […]

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