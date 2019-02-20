رغم تثبيت القضاء له.. مجلس كربلاء يهدد الطريحي باستجوابات جديدة

2019/02/20 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مجلس محافظة كربلاء المقدسة، الأربعاء، التزامه بقرار محكمة القضاء الاداري بثبيت المحافظ عقيل الطريحي بمنصبه، فيما هدد المحافظ باستجوابات جديدة.وقال عضو المجلس علاء الغانمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار القضاء الإداري بتثبيت عقيل الطريحي بمنصبه كمحافظ لكربلاء ملزم بالنسبة لنا”، مبينا أن “القضاء ينظر إلى شكلية القرار والاعتماد على استجواب مجلس المحافظة […]

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