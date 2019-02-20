2019/02/20 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو أعلن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، تقديم العديد من المقترحات لمعالجة الاوضاع في محافظة كركوك، مشددين على ضرورة معالجة جميع الملفات بـ”سلة” واحد.وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، قادر حمه جان، في كلمة القاها في اجتماع موسع للحزب في مدينة السليمانية، إنه ” يجب معالجة ملف كركوك بالتوافق”.مبيناً ان ” الاتحاد الوطني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب طالباني يعلن تقديم مقترحات لـ”معالجة” الاوضاع في كركوك كركوك ناو.

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