2019/02/20 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ردت المحكمة الادارية، قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وقال اعلام المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة الادارية قررت رد قرار مجلس محافظة كربلاء بشأن اقالة المحافظ عقيل الطريحي”.

وكان مجلس محافظة كربلاء صوت في (8 كانون الثاني الماضي)، على اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الادارية ترد قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة الطريحي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الادارية ترد قرار مجلس كربلاء بشأن اقالة الطريحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).