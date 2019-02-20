بهاء الأعرجي يكشف عن سبب انسحابه من التيار الصدري

2019/02/20 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، عن سبب انسحابه من التيار الصدري، فيما أكد دعمه لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.





وقال الأعرجي في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “انسحابي من التيار الصدري كان بسبب وجود تدخلات اقتصادية واجتماعية وشخصية في عملي”، مبينا ان “المشاكل مع التيار الصدري لم تغير علاقتي بالسيّد مقتدى الصدر وأن هذا الإنسحاب جاء لوجود خلافات واشتراطات لم يقبلها”.

وأضاف، “لم أكن مقتنع باقتحام جمهور التيار الصدري للبرلمان”، لافتا الى ان “جمهور التيار الصدري ثابت وبازدياد وهو من حسم الانتخابات لصالح سائرون”.

وذكر الأعرجي، ان “قادة الشيعة في تحالفي البناء والإصلاح أهدروا حقوق الشيعة”، مبديا “دعمه لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي شخصياً، كونه رجل دولة ولا ادعم حكومته، رغم تفاجئنا ببعض خياراته”.

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