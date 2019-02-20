مؤشر البورصة يتخفض بنسبة 0.80%

2019/02/20 | 15:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أنخفض مؤشر البورصة في جلسة الاربعاء، بنسبة 0.80% عند 490.28 نقطة.

بلغ عدد الأسهم المتداولة 320,1 مليون سهم، بقيمة 197,9 مليون دينار.

12 سهم قاد المؤشر نحو الانخفاض، تقدمها أسهم مصرف الاستثمار بـ 4.00%، وأسهم فندق بابل بـ 3.93%.

فيما أرتفع سهم واحد في تداولات اليوم، الا وهو سهم الكندي لانتاج اللقاحات بـ 0.61%.

وفيما يتعلق بالاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين فقد بلغت 10,4 مليون سهم بقيمة بلغت 42,4 مليون دينار من خلال تنفيذ 37 صفقة على اسهم ثلاث شركات.

وتصدرت أسهم مصرف الشرق الاوسط، تداولات اليوم من حيث حجم الاسهم المتداولة، بتداولها 127,4مليون سهم.

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