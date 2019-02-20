امرأة تطلق النار على زوجها في دهوك

2019/02/20 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / دهوك… أفاد مصدر امني في محافظة دهوك, الأربعاء, بأن امرأة أطلقت النيران على زوجها في إحدى مناطق المحافظة.وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة/ إن “امرأة أربعينية أقدمت, اليوم, على إطلاق النار على زوجها خلال عودته إلى منزله وأصابته بطلقة في صدره”, مبيناً أنه “تم نقل الزوج إلى أحد المراكز الطبية في محافظة […]

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