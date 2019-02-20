ماذا قال بوتين لاميركا والعالم في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية اليوم

2019/02/20 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السلاح الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إنزال أول غواصة نووية مسيرة

"بوسيدون" في ربيع هذا العام 2019.وصرح بوتين "أود أن قول ملاحظة مهمة...



سيتم في ربيع هذا العام

إنزال أول غواصة نووية مسيرة، حاملة للصواريخ.



والعمل يجري حسب

الخطة".وحول منظومة "أفانغارد" قال بوتين "إن تطوير منظومة الصواريخ

"أفانغارد" تتناسب مع إطلاق أول قمر صناعي إلى مدار الأرض".ووفقا له، فقد كان يبدو من غير المعقول مؤخرا أن تتمكن روسيا من

تحقيق قفزة نوعية في المجال الدفاعي "كان الأمر صعبا.



كان لابد من

تطوير الكثير أو البدء من الصفر.



والسير في طريقة وعرة وإيجاد حلول

جريئة وفريدة من نوعها".كما أعلن أن العمل على تطوير صاروخ "تسيركون"، القادر على التحرك

بسرعة 9 ماخ، يجري حسب الخطة وسيتم الانتهاء منه في الموعد

المحدد.وقال بوتين: "أرى من الممكن اليوم أن أبلغكم رسميا عن منتج جديد

واعد آخر".



وذكر أنه وعد خلال الرسالة السنوية الماضية أنه سيعلن

تدريجيا عن الأسلحة الجديدة.اختبار صاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت

على السفن الحربية في عام 2019.وأضاف "سأخبركم عن سلاح واعد جديد، الذي يجري العمل على تطويره

بنجاح وحسب المواعيد المحددة وسيتم الانتهاء من العمل ضمن الإطار

الزمني المخطط له.



وهو الصاروخ الأسرع من الصوت "تسيركون".

العلاقات الروسية الأمريكيةقال الرئيس الروسي إن "روسيا ليست التهديد الرئيسي للولايات

المتحدة، وموسكو تريد أن تكون لها علاقات ودية مع واشنطن".وأضاف "سياسة الولايات المتحدة مع روسيا لا يمكن وصفها بالودية حيث

تفرض عقوبات جديدة ويجري تغيير قاعدة الاتفاقات الأمنية في العالم".

بوتين حول خروج الولايات المتحدة من معاهدة

الصواريخقال بوتين حول خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ: واشنطن

تخالف وتبحث عن المذنب.وأضاف "لن تكون روسيا الأولى في نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة

المدى في أوروبا".وتابع "نشر الولايات المتحدة لصواريخ في أوروبا يهدد أمن روسيا

والعالم".وأردف "في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا، فإن روسيا

ستضطر لاتخاذ إجراءات مماثلة".وشدد على أن روسيا ستنفذ على الفور خططها للرد على نشر الصواريخ

الأمريكية في أوروبا والتدابير ستكون متناسقة مع التهديد.

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