سوريا.. إستسلام جماعي لإرهابيي داعش وعوائلهم قرب حدود العراق

2019/02/20 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت الأنباء من سوريا بأن ارهابيي داعش يستسلمون جماعيا مع أسرهم في منطقة الباغوز شرقي دير الزور القريبة من الحدود مع العراق ويسلمون سلاحهم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المجعومة من الولايات المتحدة.

وأضافت الأنباء أن "25 شاحنة محملة بالدواعش وذويهم وصلت حتى الآن إلى نقاط قوات سوريا الديمقراطية، وكانت قافلة مكونة من 60 شاحنة دخلت أمس بلدة الباغوز لإجلائهم، ومن المتوقع خروج المتبقين منهم خلال ساعات أو أيام.انتهى

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