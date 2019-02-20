2019/02/20 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعياً لإجراء تعديلات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماي تعود إلى بروكسل وتواجه "تشدد" الاتحاد الأوروبي حول ملف "بريكست") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماي تعود إلى بروكسل وتواجه "تشدد" الاتحاد الأوروبي حول ملف "بريكست") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).