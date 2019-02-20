اعتقال 148 عربيا واجنبيا في كربلاء واغلاق ثلاث شركات سياحية

2019/02/20 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مديرية الأمن السياحي في كربلاء اعتقلت 148 عربيا واجنبيا في المحافظة، فيما اشار الى انها اغلقت ثلاث شركات سياحية.وقال المصدر، ان ” مديرية الأمن السياحي في كربلاء قامت باعتقال ١٤٨ مخالفا عربي وأجنبي من جنسيات باكستاني وتركي والهند والكويت ومصر”.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان […]

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