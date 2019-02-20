الكمارك تسعى لحلول عاجلة لمعالجة إشكالية أجازات الأستيراد

2019/02/20 | 15:16

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(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن سعيها الحثيث لأيجاد معالجة سريعة لتلافي أشكالية التباين في وحدات القياس المعتمدة للبضائع في اجازات الاستيراد الصادرة قبل نفاذ مشروع توحيد الرسوم و الأجراءات الكمركية في ٢٠١٩/٢/١٦ .

وذكر بيان للهيئة اليوم الأربعاء أن هنالك تنسيقا عاليا مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية من أجل أيجاد صيغة أتفاق لاعتماد أجازات الأستيراد الصادرة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٣ ) لسنة ٢٠١٩ وسيتم حل الأشكالية في غضون (٢٤) ساعة بالتعاون مع الشركة وفروعها في المحافظات .

يذكر أن الهيئة العامة للكمارك كانت قد بدأت يوم السبت الماضي المصادف ١٦شباط بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ والذي تم بموجبه توحيد الأجراءات والرسوم الكمركية في جميع المنافذ الحدودية للعراق بما فيها منافذ أقليم كردستان .

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