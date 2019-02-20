العراق يسجل ثاني أفضل تحسن بقائمة الدول القريبة من خطر الانتكاس

2019/02/20 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… تصدر مؤسسة Fund for Peace الأمريكية غير الربحية تقريرا سنويا تتحدث فيه عن هشاشة الدول حول العالم بالاستناد لمجموعة كبيرة من العوامل، حيث تقيس الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني لـ 178 دولة حول العالم، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كالضغوط الديموغرافية ومشاكل الهجرة والفقر وغيرها.

ويعطي المؤشر الدول علامات على مؤشر من 0 إلى 120 درجة، حيث يعبر ارتفاع الدرجة عن تراجع الاستقرار، والعكس صحيح.



كما يضع المؤشر في نسخته للعام 2018 قوائم بالدول التي سجلت انتكاسا وأخرى سجلت تعافيا.(موضح في الإنفوغرافيك)

ملاحظة : لا يعني الانتكاس بالضرورة أن الدول أصبحت في قوائم الدول الهشة، فقطر على سبيل المثال سجلت أكبر انتكاسة حيث اكتسبت أكثر من 4 علامات إضافية خلال العام (ما يعني تراجعا على المؤشر) إلا أنها وبالرغم من ذلك تصنف بالمحصلة ضمن الدول الأكثر استقرارا على مستوى العالم.

والعراق على الجانب الآخر قد سجل ثاني أفضل تحسن إلا أنه ومع ذلك يصنف بقائمة الدول القريبة من خطر الانتكاس.(النهاية)

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