نظام إلكتروني جديد لتحويل ملكية السيارة وتجديد السنوية ودفع الغرامات

2019/02/20 | 15:51

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بغداد -عراق برس-20شباط/ فبراير: اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، عن إعداد نظام إلكتروني لتحويل ملكية السيارة او تجديد سنويتها و دفع الغرامات ، مبينة أنها رقمّت اكثر من مليوني مركبة في بغداد والمحافظات ضمن المشروع الوطني الذي اعدته لتحويل نظام العمل بدوائرها الى الالكتروني.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد مؤيد خليل سلمان، في تصريح صحفي ، إن “المديرية تسعى من خلال تنفيذ المشروع الى توحيد نظام العمل في عموم مديرياتها وربطها بنظام الكتروني موحد، ما يمكن صاحب المركبة من تحويل ملكية مركبته او تجديد سنويتها اضافة الى دفع الغرامات، في اي موقع من مواقع المرور ضمن بغداد ومحافظات البلاد المختلفة”.

واضاف سلمان، أن “المشروع يهدف ايضا الى توحيد لوحات التسجيل، في ظل وجود اكثر من نوع منتشرة في الشارع ما يصعب بشكل كبير من عمل رجل المرور، وهو ما دعا مديريته اثر ذلك الى التعاقد مع احدى كبرى الشركات العالمية من اجل تجهيزها بلوحات التسجيل الجديدة”، مشيرا الى أنها “نجحت بتوزيع اكثر من مليونين و200 ألف لوحة مركبات حتى الان”.

ولفت مدير العلاقات والإعلام الى أن “المديرية مستمرة من خلال المواقع التي خصصتها في بغداد ومحافظات البلاد في طبع وتوزيع لوحات التسجيل الجديدة (الالماني) بين المواطنين المسجلين للحصول عليها”.

ونوه ، أن “عمليات الطبع والتسليم تجري بشكل يومي على قدم وساق منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة الثامنة مساء بما في ذلك ايام العطل الرسمية”.

الى ذلك تواصل مديرية مرور كركوك توزيع لوحات السيارات الالماني فئة الخصوصي بواقع 150لوحة يوميا.

وبين مسؤول قسم الاعلام والعلاقات في المديرية العقيد ايهم هادي في تصريح صحفي ،أن “مديريته باشرت توزيع لوحات السيارات الالمانية.”

واشار هادي الى ان “القسم ينفذ حملات توعوية بشأن السلامة المرورية وضرورة الالتزام بقواعد السير خاصة لسائقي السيارات الحديثة ومتعلمي السياقة حديثا لاكسابهم الثقافة المرورية”، منبها الى أن “اغلب الاحصائيات تشهد زيادة في عدد الحوادث المرورية التي تأتي نتيجة للسرعة اثناء السير وعدم الالتزام بالارشادات المرورية”.

وكشف عن “تشكيل مفارز خاصة لملاحقة المخالفين من اصحاب الدراجات غير المسجلة ومخالفات السير اذ تقوم بحجز صاحب الدراجة المخالفة ومصادرتها”.انتهى (1)

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