الحكيم يحذر انتكاسة وتراجع في الملف الامني

2019/02/20 | 15:51

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بغداد -عراق برس-20شباط/ فبراير: حذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الأربعاء، من عودة الملف الأمني لمرحلة الانتكاس والتراجع.

وقال الحكيم، عبر تغريدة، على موقع تويتر: “لطالما دعونا وفي مناسبات عدة الى ضرورة ضبط الامن وتأمين كل شبر من ارض العراق، فلقد تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد ستة من مواطني منطقة الحيرة من اصل اثني عشر آخرين اختطفتهم فلول عصابة داعش الظلامية في منطقة النخيب بالانبار”.

وأضاف: “واذ نقدم تعازينا الى اسر الشهداء ومتعلقيهم، نستنكر هذا الفعل الاجرامي الغادر، ونحث الجهات الامنية المسؤولة على تكثيف جهدها الاستخباري لتقديم الجناة الى العدالة لينالوا جزائهم ازاء جريمتهم الشنيعة”.

وشدد على “ضرورة الحفاظ على المنجز الامني الذي تحقق والحيلولة دون عودة هذا الملف الى صفحة الانتكاس والتراجع”.انتهى (1)

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