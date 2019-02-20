الجمارك: سيتم حل إشكالية إجازات الاستيراد خلال 24 ساعة

2019/02/20 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، سعيها لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة إشكالية إجازات الاستيراد، مشيرةً إلى أنه سيتم حل الإشكالية في غضون (٢٤) ساعة.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنها "تسعى بشكل حثيث لإيجاد معالجة سريعة لتلافي إشكالية التباين في وحدات القياس المعتمدة للبضائع في اجازات الاستيراد الصادرة قبل نفاذ مشروع توحيد الرسوم والإجراءات الجمركية في ٢٠١٩/٢/١٦".

وأضافت، أن "هناك تنسيقاً عالياً مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية من أجل إيجاد صيغة اتفاق لاعتماد إجازات الاستيراد الصادرة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩، وسيتم حل الإشكالية في غضون (٢٤) ساعة بالتعاون مع الشركة وفروعها في المحافظات".

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت يوم السبت الماضي، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ والذي تم بموجبه توحيد الإجراءات والرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية للعراق بما فيها منافذ إقليم كردستان.

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