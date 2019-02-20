اليابان تعرض على كوردستان اعمار بناه التحتية

2019/02/20 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء السفير الياباني لدى بغداد نافومي هاشيموتو.

خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الياباني في إقليم كوردستان، جرى بحث آخر المستجدات في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات وفرص الإستثمار في إقليم كوردستان.

وفي كلمة، قدم مسرور بارزاني الشكر لشعب وحكومة اليابان للمساعدات التي قدموها خلال الفترة الماضية الى إقليم كوردستان.

من جانبه، هنأ السفير الياباني مسرور بارزاني لإختياره رئيساً للكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، وتمنى له النجاح والموفقية، كما اعرب عن استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والمشاركة في إعادة بناء البنية التحتية في الإقليم في المجالات المختلفة.

في جانب آخر من اللقاء جرى بحث دور الشركات اليابانية في مجال الإعمار والتنمية وتم التأكيد على ان إقليم كوردستان أرض خصبة وملائمة للإستثمار في المجالات المختلفة.

كما تم التطرق في الاجتماع الى مساعي وخطوات تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليابان بشكل يصب في مصلحة الطرفين.

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