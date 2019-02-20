في تونس.. السوق السوداء تنافس البنوك

2019/02/20 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، تضاعف حجم الكتلة النقدية المتداولة بصورة عامة في تونس حوالي ثلاث مرات ليناهز 16.4 مليار دينار (5.4

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