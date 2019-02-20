2019/02/20 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفرجت وزارة الخارجية الإيرانية عن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا قد دخلوا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية أواخر شهر كانون أول (ديسمبر) 2018.

وأبلغت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية بطهران بقرار السلطات الإيرانية.

وتضمن قرار الإفراج الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على الأردنيين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار.

وشكر الأردن قرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن المواطنين الثلاثة.

وأوضحت الخارجية الاردنية في بيانها أنها تابعت القضية منذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام المواطنين الأردنيين الثلاثة وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفرج عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تفرج عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).