تباطؤ الجهاز الاداري يحرم الاولمبي العراقي من خدمات اللاعب “لؤي العاني”!

2019/02/20 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تسببت امور ادارية ورسمية في غياب اللاعب ‏العراقي المغترب في المغرب لؤي العاني عن صفوف المنتخب الاولمبي في التصفيات الاسيوية التي ‏ستستضيفها ايران.وقال مصدر مقرب من المنتخب الاولمبي: ان “لجنة اللاعبين المحترفين تفاجأت ببعض ‏التفاصيل في شهادة مولد اللاعب وتأخر بعض المعلومات من السفارة العراقية في المغرب‏، وتباطؤ الجهاز الاداري في […]

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