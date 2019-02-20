بوتن يتحدى واشنطن: سننشر صواريخ تطال الولايات المتحدة الاميركية

2019/02/20 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ، بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.وقال بوتن في خطابه السنوي أمام البرلمان، اليوم (20 شباط 2019)، إن “روسيا ستوجه أسلحة جديدة نحو الولايات المتحدة، […]

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