وزير التعليم يؤكد أهمية تطبيق إجراءات الرصانة العلمية في الجامعات الأهلية

2019/02/20 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، أهمية تطبيق إجراءات الرصانة العلمية ومعاييرها في الجامعات والكليات الأهلية.





وقال السهيل خلال ترؤسه جدول أعمال مجلس التعليم العالي الأهلي بحسب بيان تلقى “ابنور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة وضعت الخطط والمعايير الرصينة للنهوض بمؤسسات التعليم الأهلي ليكون قطاعاً رديفاً ومكملاً للتعليم الحكومي”.





وأضاف، أن “العمل جار على ترصين مستوى الجامعات والكليات الأهلية بما يتوافق مع المعايير العلمية لقانون التعليم الأهلي في العراق”.





وذكر البيان انه “ناقش المجتمعون آليات وضع أنظمة الكترونية لمتابعة مواقف حضور الطلبة وغياباتهم, وتفعيل نظام إعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الحكومية إلى نظيراتها الأهلية, وآلية الترقيات العلمية ونشر البحوث في المجلات العالمية الرصينة”.

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