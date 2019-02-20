‎عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان المفوضة فاتن الحلفي تدعو الجميع للتعايش السلمي في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

2019/02/20 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة فاتن الحلفي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية قائلة :نجدد في هذا اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 2007 دعواتنا لتحقيق التـــعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع العراقي والانساني ومحاربة الطائفية والعنصرية والتفرقة.وشددت الحلفي عل اهمية تكاتف الجهود الانسانية لازالت حواجز الجنس والسن والعرق الانتماء […]

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