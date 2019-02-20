موانئ دبي العالمية تعيد شراء بي آند أو فيريز البريطانية مقابل 421 مليون دولار

2019/02/20 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترت موانئ دبي العالمية مجددا بي آند أو فيريز البريطانية العاملة في تشغيل العبارات والشحن البحري مقابل 322 مليون جنيه استرليني (421 مليون دولار)، بعد أن باعتها منذ أكثر من عشر سنوات.

واستحوذت موانئ دبي العالمية على شركة الشحن والأنشطة اللوجيستية البريطانية في 2006، لكنها سرعان ما باعت بعض الأصول بما في ذلك بي آند أو فيريز إلى مساهمها الرئيسي مجموعة دبي العالمية الحكومية القابضة.

وأعلنت موانئ دبي العالمية، اليوم الأربعاء، شراء الشركة، وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز في وقت لاحق إنها اشترتها مجددا من دبي العالمية.

ودبي العالمية كانت في قلب الأزمة المالية للإمارة في بداية العقد الحالي، وأُجبرت على إعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار في 2011.

وقالت موانئ دبي العالمية، إن من المتوقع أن تحقق صفقة بي آند أو فيريز أرباحا تراكمية من السنة الأولى للاندماج وتلبية العوائد المستهدفة.

وأضافت أن من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من العام.

واستحواذ موانئ دبي العالمية على بي آند أو فيريز، الذي يشمل بي آند أو فيري ماسترز، جزء من مساعيها للتوسع خارج أنشطتها الأساسية في تشغيل الموانئ.

واشترت موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، مجموعة يونيفيدر الدنمركية للخدمات اللوجيستية العام الماضي.

وتُسير بي آند أو فيريز أكثر من 30 ألف رحلة بحرية سنويا في أوروبا وفقا لموقعها الإلكتروني.

وتعمل العبارات بين بريطانيا وفرنسا وأيرلندا وهولندا وبلجيكا.

وفي الشهر الماضي، قالت الشركة إنها نقلت تسجيل سفنها البريطانية إلى قبرص قبيل مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لأسباب من بينها الحفاظ على ترتيباتها الضريبية في التكتل.

وفي الأسبوع الماضي، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية إن عدم وضوح السياسيين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي يلحق الضرر بقدرة الشركة على التخطيط لعملياتها في بريطانيا.

وتشغل موانئ دبي العالمية، ميناء لندن جيتواي ومرفأ حاويات في ميناء ساوثامبتون.

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