2019/02/20 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “الفايننشال تايمز” الأمريكية ،الاربعاء، إن عصابات داعش الإرهابية تشكل خطرا حقيقيا على الدول الأوروبية من خلال رجوع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم في سوريا.وقالت الصحيفة في تقرير: “الشابة البريطانية شميما بيجوم تطالب بالعودة إلى بلدها مع رضيعها بعد أربعة أعوام قضتها في سوريا وقد تزوجت هناك بأحد عناصر “ داعش” وعمرها وقتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الفايننشال تايمز”: عصابات داعش تشكل خطرا حقيقيا على الدول الأوروبية alansaar.

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