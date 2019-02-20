2019/02/20 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن الناطق الرسمي باسم المقاومة الإسلامية هاشم الموسوي، اليوم الأربعاء، عن وقوف القوات الأمريكية وراء عمليات الاختطاف الأخيرة التي شهدها العراق.وقال الموسوي في بيان تلقاه / الأنصار/، أن “عمليات الاختطاف الحاصلة اليوم والتي ستحصل في المستقبل تقف وراءها أمريكا لدعم مبرر وجود قواتهم في البلاد بزعم محاربة داعش الإرهابي”، مطالبًا “الحكومة بان تكون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجباء تعلق على عمليات الاختطاف الأخيرة: تقف وراءها القوات الأمريكية لتبرير تواجدها alansaar.

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