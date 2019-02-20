عدنان درجال يكشف آخر مستجدات الدعوى المرفوعة ضد اتحاد الكرة

2019/02/20 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النجم الدولي السابق عدنان درجال، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات المتعلقة بالدعوى التي رفعها ضد اتحاد الكرة في محكمة “كاس”.وقال درجال في بيان، “نود أن نبين للشارع الرياضي والإعلام الرياضي ولكل المهتمين من أبناء شعبنا العراقي العظيم آخر مستجدات الشكوى التي تقدمنا بها في محكمة كاس الدولية بتاريخ ٧ /٥ ٢٠١٨ حيث تلقيت، أمس […]

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