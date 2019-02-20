مي عز الدين في حالة غضب شديد.. على من صوبت سهامها ولمن قالت: “أنا تعبانة قوي”؟

2019/02/20 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الفنانة مي عز الدين على حسابها الخاص بإنستغرام رسالة وجهتها إلى الذين يحسدون الفنانين على ما ينشر من أخبار الأجور التي يأخذونها، وعمدت على حجب خاصية التعليق على متابعيها لحماية نفسها من التعليقات القاسية والشتائم التي قد يطلقها بعض المزعجين.

وكتبت: “لو الناس تعرف بس المهنة دي متعبة قد إيه وجواها إيه أقسم بالله كانوا يواسونا مش يحسدونا..”

وأضافت: “كان نفسي لقطات الكواليس متبقاش بس اللحظات النادرة للضحك ولا الهزار..



كان نفسي ينفع تصور عدد الساعات كأن الممثل ده آلة مش بني آدم..



كان نفسي تصور الجو اللي بيصور فيه وهو لابس لبس عكسه تماماً ومطلوب منه يستحمل ويمثل ويضحك الناس أو يبكيها..



كان نفسي تصور المشاكل والتعب وأخلاق الناس اللي بيقابلها..”

وأكملت: “..



أنا تعبانة قوي..



يارب قويني على شغلي ويارب العمل ينجح ويعجبكم..



لأن بجد ده اللي جوايا دلوقتي وكان لازم أقوله وأطلعه علشان مبقاش زي كاميرات الكواليس بتطلع الحلو بس”.

وتصور مي حالياً مشهدها في المسلسل الجديد “الرنسيسة بيسة”، الذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني تكثف فيه ساعات التصوير كي تنتي من أكبر قدر من المشاهد قبل دخول الشهر الكريم خاصة اه لم يتبق إلا شهران فقط على رمضان.

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