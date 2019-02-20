السماح بوضع وجوه إيموجي على أرقام السيارات في استراليا

2019/02/20 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستخدم كثيرون لوحات تسجيل السيارات للتعبيرعن شخصيتهم سواء باستخدام تسلسل معين من الأحرف أو الأرقام، ولكن الأمر اتخذ مستوى جديداً.ففي ولاية كوينزلاند في أستراليا، سمحت السلطات للسائقين إضافة وجه تعبيري من وجوه "إيموجي" إلى لوحة التسجيل.

ولكن الخيارات مقيدة بالوجوه التي تحمل رسالة إيجابية فقط، وبالتحديد الوجوه التالية، (وجه يضحك بصوت عال) (وجه يغمز) (وجه يرتدي نظارة شمسية) (وجه له عينان على شكل قلب) (وجه مبتسم تقليدي).

وتكلف اللوحة الجديدة 475 دولاراً أستراليا، ما يعادل 340 دولارا أمريكا.



انتهى

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