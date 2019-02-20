بالوثيقة .. محكمة القضاء الاداري ترد دعوى الشويلي وتقر قانونية انتخاب فلاح الجزائري محافظا لبغداد

2019/02/20 | 16:14

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ردت محكمة القضاء الإداري ، اليوم الاربعاء ، دعوى عضو مجلس محافظة

بغداد فاضل الشويلي ، مقرة بقانونية انتخاب فلاح الجزائري محافظا

لبغداد.وكانت المحكمة الإدارية ورئاسة الجمهورية قد صادقتا على جلسة مجلس

محافظة بغداد التي تم خلالها انتخاب فلاح الجزائري محافظا لبغداد

".يشار الى ان رئاسة الجمهورية صادقت في 7 كانون الثاني من العام الجاري

على قرار المحكمة الذي حسم موضوع انتخاب محافظ جديد لبغداد ، وان

رئاسة الجمهورية صادقت على ان يكون فلاح الجزائري محافظا خلفا لعطوان

العطواني الذي فاز بالانتخابات البرلمانية بعد تقديم استقالته بشكل

رسمي خلال جلسة انتخاب المحافظ الجديد .

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