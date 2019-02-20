2019/02/20 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/بالوثيقة..المحكمة الإدارية تحسم الخلاف على انتخاب محافظ بغداد

20/02/2019 15:46:00 PM |

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حسمت محكمة القضاء الإداري،اليوم الاربعاء الخلاف على انتخاب محافظ بغداد.

يذكر ان مجلس محافظة بغداد انتخب في 12 من كانون الاول الماضي، فاضل الشويلي عن كتلة الاحرار محافظاً لبغداد ومحمد الربيعي نائبا فنيا للمحافظ بعد فوز المحافظ السابق عطوان العطواني بالانتخابات النيابية التي جرت في 12 من آيار الماضي.

فيما عقدت كتل أخرى بمجلس المحافظة جلسة في 22 من الشهر نفسه في فندق الرشيد ببغداد لإعادة انتخاب المحافظ بعد ان قدم بعض أعضاء المجلس طعناً لدى محكمة القضاء الإداري بجلسة انتخاب الشويلي والتي تأخذ 15 يوماً للبت بها.

وطالبت رئاسة الجمهورية، القضاء الإداري الماضي بالبت في قانونية جلسة انتخاب الشويلي محافظاً لبغداد.

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