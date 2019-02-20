رئيس الجمهورية يؤكد اهمية متابعة مقررات مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق

2019/02/20 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام ببغداد، اليوم الاربعاء، وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له.

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