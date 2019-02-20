الاتحاد الإسباني يؤجل قراره بشأن عقوبة جاريث بيل

2019/02/20 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت صحيفة "أس" الإسبانية مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإسباني، قرارها النهائي بشأن عقوبة النجم الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد، بعد احتفاله المثير خلال مواجهة نادي أتلتيكو مدريد.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن لجنة العقوبات قررت تأجيل النطق بشأن عقوبة الدولي الويلزي جاريث بيل الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، بعد أن كان من المقرر النطق بهذا الشأن اليوم الأربعاء وحافظت على استمرار التشويق.وأشارت إلى أن اللجنة قررت تأجيل النطق عن عقوبة جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد بعد ما حدث في ملعب واندا ميتروبوليتانو، من أجل انتظار المزيد من المعلومات والوثائق حول ما حدث.وقالت أن جاريث بيل مهدد بتلقي عقوبة قاسية قد تصل إلى 12 مباراة بحسب قوانين الاتحاد الإسباني بهذا الخصوص، والمسألة متوقفة الآن على تحديد إن كان النجم الويلزي يريد استفزاز الجماهير بهذه الحركة الفاحشة، أم لا.وسجل جاريث بيل الهدف الثالث للفريق الملكي بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، وقام بالاحتفال بطريقة مستفزة لجماهير أتلتيكو مدريد عبر تحريك يديه بشكل تقاطعي، وهي حركة تنم عن ازدراء وايحاء جنسي في إسبانيا.انتهى

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