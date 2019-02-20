الكعبي: تعديل قانون الأحزاب سيكون نقطة تحول في المسار الديمقراطي بالعراق

2019/02/20 | 16:15

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حسمت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء (20 شباط 2019)، الجدل حول انتخاب محافظ بغداد، بالحكم لصالح انتخاب فلاح الجزائري محافظاً للعاصمة، عقب دعوى قضائية أقامها فاضل الشويلي، عضو المجلس الآخر الذي انتخب محافظاً ايضاً، قبل الجزائري.

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الاربعاء 20 شباط، 2019، عن موعد ارسال وزارة المالية، المبالغ المخصصة لرواتب البيشمركة، وموظفي الإقليم.

وقال كوجر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية ستقوم بارسال مبل

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الأربعاء، 20 شباط، 2019، عن تنفيذ تنظيم داعش اول عملية اعدام خلال 2019.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "وفق المعلومات الاستخبارية المتوفرة، ان داعش قام باعدام اثنين من جرحاه

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