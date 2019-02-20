2019/02/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفاد تقرير أنه من المرجح أن يتباطأ تضخم أسعار الغذاء السنوي في تركيا خلال الشهر الجاري، بعد فتح الأكشاك التي تديرها الدولة بالمدن الكبرى في الأسبوع الماضي والتي تبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة.





وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة على الأرقام، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الغذاء في تركيا خلال فبراير على أساس سنوي ستكون أقل من الوتيرة المسجلة في يناير الماضي.





وذكر المصدر أنه على الرغم من أن مكتب الإحصاءات "تركستات" لا يقوم بجمع بيانات تتعلق بالأكشاك التي تديرها البلدية، إلا أنها ستكون ذات تأثير على أرقام التضخم.





وأرجع المصدر السبب في ذلك إلى أن العديد من المتاجر التي تخضع لإشراف وكالة الإحصاءات في البلاد بدأت في بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة (الخصومات) أيضاً.





وكانت السلطات التركية قررت التخلص من الوسطاء عبر شراء المنتجات بشكل مباشر من المزارعين وبيعها إلى مناطق في مدن مختلفة تشمل أنقرة وإسطنبول وأضنة وبورسا، وذلك كرد فعل على ارتفاع أسعار الغذاء بشكل مفاجئ بأسرع وتيرة منذ عام 2004 على الأقل.





وتمثل الأغذية والمشروبات غير الكحولية أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تبلغ أكثر من 23% من إجمالي المؤشر.





وبحسب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإنه من المرجح أن تستمر الخصومات على البيع بعد الانتخابات المحلية المزمع عقدها في مارس المقبل وقد تمتد لتشمل منتجات النظافة.





وكانت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية قفزت بوتيرة سنوية خلال يناير الماضي بنحو 31% وهي الوتيرة الأكبر منذ عام 2004 على الأقل، ليظل معدل التضخم أعلى 20%، بحسب البيانات الرسمية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: خطة أردوغان تنجح في السيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: خطة أردوغان تنجح في السيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).