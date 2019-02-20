2019/02/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الطاقة السعودي يأمل بتوازن سوق النفط بحلول أبريل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع مباشر الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/20 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع مباشر.

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