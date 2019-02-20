وزير يوناني يواجه اتهامات بمحاولة التدخل في شؤون البنك المركزي

2019/02/20 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وجه محافظ البنك المركزي في اليونان "يانيس ستورناراس" الاتهام إلى وزير في حكومة سيريزا اليسارية بشأن القيام بمحاولة "لا تعقل" للتأثير عليه.





وتأتي تعليقات محافظ بنك اليونان بعد تسريب مكالمة هاتفية عبر وسائل إعلام يونانية بين محافظ البنك ونائب وزير الصحة، نقلاً عن صحيفة "فايننشال تايمز".





وقال نائب وزير الصحة "بافلوس بولاكيس"، أمس الثلاثاء، إنه اتصل بـ"ستورناراس" يوم الإثنين وسط تقارير تفيد بأن شروط قرض شخصي بقيمة 100 ألف يورو حصل عليه من بنك أتيكا تم مراجعته من قبل البنك المركزي.





ونقل عن "بولاكيس" قوله: "الأمر مقبول بالنسبة لي إذا قمت بمراجعة القرض الخاص بي لكن بعد ذلك يجب عليك مراجعة القروض الممنوحة لأشخاص آخرون، وإذا لم تقم بذلك سأحضر للبنك ولن أغادر حتى تقوم بذلك".





وأوضح "ستورناراس" خلال بيان أن المحاولة التي قام بها "بولاكيس" للتدخل في طريقة إدارة بنك اليونان تعد بمثابة انتهاك للمؤسسة.





وأضاف أن عملية التسجيلات والنشر حدثت دون علمه وتعتبر انتهاكاً لقانون العقوبات اليوناني.





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