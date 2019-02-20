مصدر أمني يكشف لـ”المعلومة” مكان تواجد البغدادي في الانبار

2019/02/20 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الأربعاء، عن مكان تواجد زعيم عصابات “داعش” الإجرامية أبو بكر البغدادي, فيما استغرب من عدم استهداف الخلايا “الداعشية” من قبل الطيران الأمريكي.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة / المعلومة /، “هناك معلومات أولية تفيد بتواجد زعيم مجاميع داعش الإجرامية أبو […]

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