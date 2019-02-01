2019/02/20 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخبار الظهيرة مع ضحى الطائي - 2019/2/20) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kv2U6Y_VyWw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخبار الظهيرة مع ضحى الطائي - 2019/2/20) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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