2019/02/20 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kv2U6Y_VyWw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخبار الظهيرة مع ضحى الطائي - 2019/2/20) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخبار الظهيرة مع ضحى الطائي - 2019/2/20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).