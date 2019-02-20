وزارة الداخلية تشدد على ملاحقة المتورطين بإعدام مختطفي حادثة النخيب

2019/02/20 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت وزارة الداخلية, اليوم الأربعاء, على ضرورة ملاحقة المتورطين بإعدام المختطفين الستة في منطقة النخيب.وقال وكيل الوزارة الأقدم عقيل الخزعلي في بيان صحفي تلقت

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