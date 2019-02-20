2019/02/20 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، عن إهتمام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمتابعة شؤون العراق ورغبته في زيارة العاصمة بغداد.وذكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يرغب في زيارة العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يرغب في زيارة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).