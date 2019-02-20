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آلية الكترونية جديدة تعتمدها مديرية المرور لتحويل ملكية السيارة

العراق

آلية الكترونية جديدة تعتمدها مديرية المرور لتحويل ملكية السيارة

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 15:54

صورة إرشيفية

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء، عن إعداد نظام إلكتروني لتحويل ملكية السيارة، مبينة أنها رقمّت اكثر من مليوني مركبة في بغداد والمحافظات ضمن المشروع الوطني الذي اعدته لتحويل نظام العمل بدوائرها الى الالكتروني.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد مؤيد خليل سلمان، في تصريح صحفي ، إن "المديرية تسعى من خلال تنفيذ المشروع الى توحيد نظام العمل في عموم مديرياتها وربطها بنظام الكتروني موحد، ما يمكن صاحب المركبة من تحويل ملكية مركبته او تجديد سنويتها اضافة الى دفع الغرامات، في اي موقع من مواقع المرور ضمن بغداد ومحافظات البلاد المختلفة".واضاف سلمان، أن "المشروع يهدف ايضا الى توحيد لوحات التسجيل، في ظل وجود اكثر من نوع منتشرة في الشارع ما يصعب بشكل كبير من عمل رجل المرور، وهو ما دعا مديريته اثر ذلك الى التعاقد مع احدى كبرى الشركات العالمية من اجل تجهيزها بلوحات التسجيل الجديدة"، مشيرا الى أنها "نجحت بتوزيع اكثر من مليونين و200 ألف لوحة مركبات حتى الان".ولفت مدير العلاقات والإعلام الى أن "المديرية مستمرة من خلال المواقع التي خصصتها في بغداد ومحافظات البلاد في طبع وتوزيع لوحات التسجيل الجديدة (الالماني) بين المواطنين المسجلين للحصول عليها".ونوه، أن "عمليات الطبع والتسليم تجري بشكل يومي على قدم وساق منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة الثامنة مساء بما في ذلك ايام العطل الرسمية".انتهى..س ح

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