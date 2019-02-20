بالصور – هنا الزاهد تغير من ملامحها الأوروبية.. ما علاقة خطيبها أحمد فهمي؟

2019/02/20 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ربما لا يتوقع أحد أن هنا الزاهد، التي تحمل الملامح الأوروبية بشعرها الاشقر الطويل وعيونها الزرقاء، يمكن أن تغير من تلك الملامح تماماً لتتحول إلى فتاة من صعيد مصر، لكن يبدو أن خطيبها الفنان أحمد فهمي قرر أن يخوض المغامرة ويجعل خطيبته تجسد دور فتاة صعيدية في مسلسله الجديد” الواد سيد الشحات”.

ونشرت هنا على حسابها الخاص بإنستغرام صورة من كواليس المسلسل تضم بجانبها الفنان أكرم حسني وخطيبها ونجم “مسرح مصر” محمد عبدالرحمن وهم يرتدون الزي الصعيدي وظهر فهمي بإطلالة جديدة تماماً عليه، بينما احتفظت هنا بلون شعرها وتصفيفته، واكتفت بارتداء العباءة مع الشال الطويل لتجسيد الدور.

ويعد مسلسل “الواد سيد الشحات” هو العمل الأول الذي يجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي منذ خطوبتهما.

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