2019/02/20 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

قال عضو مجلس بغداد، سعد المطلبي، اليوم الاربعاء، ان المجلس ينتظر ردا من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان مصير اصحاب العقود العاملين في مشاريع دوائر ومشاريع محافظة بغداد.

وذكر المطلبي في تصريح خص به "الاتجاه برس"، ان "المجلس وجه طلبين الى مجلس الوزراء بشان تحديد الية لمصير اصحاب العقود العاملين في دوائر المحافظة"، مشيرا الى ان "اكثر من الفين متعاقد ينتظرون تثبيتهم على الملاك الدائم".

وعبر المطلبي عن استغرابه من "تأخر مجلس الوزراء وعدم حسم مصير هذه الشريحة".

وكانت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي اكدت في وقت سابق من اليوم إن "محافظة بغداد رفعت اسماء المتعاقدين لديها في قاعدة بيانات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم، خاصة ان الكثير من اصحاب العقود في المشاريع قد توقفوا عن العمل بسبب توقف تلك المشاريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص| مجلس بغداد ينتظر ردا من مجلس الوزراء بشأن أصحاب العقود) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص| مجلس بغداد ينتظر ردا من مجلس الوزراء بشأن أصحاب العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).