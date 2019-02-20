مفتشية الداخلية تعلن اعادة 68 لوحة مسروقة من مرور التاجيات

2019/02/20 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اعادة 68 لوحة مسروقة من موقع مرور التاجيات في بغداد.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية الكشف والارجاع جاءت على خلفية ورود معلومات لمفتشية الداخلية من مصادرها الخاصة والتي أفادت بقيام عدد من المنتسبين بسرقة 68 لوحة من اللوحات الموجودة في مستودع موقع التاجيات المروري، الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى تشكيل فريق عمل للتحقق من المعلومة واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها”.

وأضاف، انه “بعد التأكد من صحة المعلومات بسرقة اللوحات على خلفية تدقيق فريق العمل لموجودات مستودع الموقع، وتدوين افادات أمين المستودع وكل من له علاقة بالموضوع، تمكن مكتب المفتش العام من إعادة اللوحات المسروقة الى المستودع، واستحصال موافقة مفتش عام الداخلية على تشكيل مجلس تحقيقي في القضية لكشف المتورطين فيها بغية تقديمهم للمحاكم المختصة”.

وأوضح البيان، ان “هذه العملية تأتي تنفيذا لأوامر المفتش العام جمال الأسدي بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على السراق والمزورين والمرتشين”.

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