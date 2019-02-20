2019/02/20 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، قيام الولايات المتحدة ببيع التقنية النووية إلى المملكة العربية السعودية، يكشف تماما رياء واشنطن.وقال “ظريف”، في تغريده على تويتر تابعها / الأنصار/،: “يوما بعد يوم يصبح أوضح للعالم، ما كان واضحا لنا من قبل، ليس حقوق الإنسان أو البرنامج النووي هو ما يقلق أمريكا”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف ينتقد بيع أمريكا تكنولوجيا نووية للسعودية: يكشف رياء واشنطن alansaar.

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