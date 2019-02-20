الأمن النيابية: سنلزم الحكومة بسحب إجازة حيازة السلاح عن جميع المواطنين

2019/02/20 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الدفاع النيابية، الأربعاء، عزمها على إلزام الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية بسحب إجازات حيازة السلاح عن جميع المواطنين، فيما بينت أن إجازة السلاح ستمنح فقط للدرجات الخاصة ولا يسمح بحمل السلاح بعد انتهاء الدوام الرسمي.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “بعض العشائر والمواطنين يمتلكون أسلحة متطورة […]

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