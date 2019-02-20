مراسل الغد: ماي تتوجه إلى بروكسل مجددا لإعادة فتح اتفاق بريكست

2019/02/20 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلتقي اليوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل، في مسعى لحلحلة مفاوضات خروج المملكة المتحدة من التكتل.

وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد لن تعيد التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب، رغم إصرار العديد من النواب البريطانيين على ذلك.

وأوضح مراسل الغد من لندن: “وصلت إلى هنا منذ قليل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لمجلس العموم للاستماع إلى الأسئلة التي يقدمها النواب خلال هذه المسائلة الأسبوعية لرئيسة الوزراء حول إدارتها وإدارة حكومتها، لكن النقطة الأبرز هي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث ينتظر النواب أجوبة ماي حول هذه المسألة”.

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