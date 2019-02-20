بوتين يعلن عن صاروخ جديد ويؤكد انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة النووية بذرائع

2019/02/20 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة تستخدم اتهامات خيالية على حد قوله كذريعة للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدي.

وأكد بوتين في كلمته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية أن قيام واشنطن بنشر صواريخ في أوروبا يمثل تهديدا لأمن روسيا والعالم بأكمله، مشددا على أن موسكو ستضطر لاتخاذ إجراءات مماثلة لحماية أمنها.

وأوضح بوتين أنه يجري العمل لتطوير صاروخ “تسيركون”والذي بمقدوره أن يطير بسرعة تعادل 9 أضعاف سرعة الصوت.

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